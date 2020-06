Arnold Schwarzenegger, niente mascherina in palestra? Ecco la risposta dell'attore

A quanto pare, Arnold Schwarzenegger non tornerà molto presto alla sua amata Gold's Gym. Stando infatti a tante indiscrezioni arrivata da TMZ e altri siti di gossip specializzati, all'inizio di questa settimana l'attore, attivista e ex-politico è stato visto andare in bici per la palestra, salvo rigirarsi subito e andarsene. Perché?

La Gold's Gym non stava facendo rispettare l'obbligo di indossare le mascherine. Queste sono divenute un problema in quasi tutto il Nord America nel momento stesso della riapertura, perché non esisterebbero delle regole ufficialmente stilate relative all'utilizzo della mascherina, e questo nonostante l'attuale Governatore della California, Newsom, ne ha reso obbligatorio l'uso almeno nei luoghi pubblici e più frequentati, tra cui le palestre.



Rientrando nelle categorie a rischio con i suoi 72 anni, per Schwarzenegger la mascherina diventa ancora più importante, ma detto questo è un sostenitore del distanziamento sociale anche in fase di riapertura e dell'utilizzo costante della mascherina in pubblico. Arrivato in palestra solo per assistere allo spettacolo di un totale diniego delle misure di sicurezza legate all'uso della mascherina, non sorprende dunque che l'attore abbia fatto marcia indietro, salutando la sua storica palestra.



E la palestra ha anche rilasciato un comunicato ufficiale a seguito di questa notizia, dicendo di "comprendere la decisione di Arnold Schwarzenegger e che tutto il team è obbligato a indossare guanti e mascherine, incoraggiando anche i fruitori a farlo, nonostante non possano obbligarli".



Vi lasciamo alla recensione di Terminator: Destino Oscuro, ultimo film finora girato da Schwarzenegger.