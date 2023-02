Arnold Schwarzenegger, Maria Shriver si è sentita 'invisibile' durante il matrimonio

La giornalista Maria Shriver ha partecipato al podcast Making Space with Hoda Kotb e ha ammesso di essersi percepita invisibile con l'ex marito Arnold Schwarzenegger nel corso degli eventi pubblici nei 25 anni di matrimonio. I due si sono separati nel 2011 dopo l'ammissione della star di aver avuto un figlio da un'altra donna.

"Mi ritrovavo ad arrabbiarmi con le persone che si avvicinavano e non riconoscevano la mia esistenza quand'ero in piedi accanto ad Arnold o accanto a mio zio o qualcuno. E poi mi sono resa conto che mi stavano insegnando una lezione che non si tratta del vedermi. Mi vedo? Sono visibile a me?" ha dichiarato Shriver.

Maria Shriver ha raccontato di essersi recata in un convento e di aver ritrovato se stessa:"Sono andata in un convento di clausura, per stare in silenzio e cercare consiglio... La Reverenda Madre mi disse 'Penso che tu sia venuta qui per avere il permesso'. Mi disse 'Non puoi venire a vivere qui ma hai il permesso di uscire e diventare Maria'. E poi ho detto 'Ok, Dio, andiamo. Imparerò tutto quello che posso sul mio ruolo e su ciò che ho bisogno di apprendere'".

Arnold Schwarzenegger e Maria Shriver si sposarono nell'aprile del 1986 e dall'unione nacquero quattro figli: Katherine Eunice, Christina Maria Aurelia, Patrick Arnold e Christopher Sargent.

Nel maggio 2011 Schwarzenegger e Shriver annunciarono la separazione dopo che l'attore confessò alla moglie di aver avuto un figlio, Joseph Baena, da una loro collaboratrice domestica, Patty Baena. L'attore dichiarò di aver scoperto del figlio soltanto otto anni dopo. Nel 2021 è stato finalizzato il divorzio.



