Arnold Schwarzenegger e Linda Hamilton porteranno Terminator: Destino Oscuro al Comic-Con

The Hollywood Reporter fa sapere che durante il prossimo Comic-Con di San Diego sarà presentato ufficialmente Terminator: Destino Oscuro, nuovo capitolo della saga creata da James Cameron sequel diretto dei primi due capitoli.

Secondo il magazine losangelino, il blockbuster previsto per il prossimo autunno godrà di una passerella invidiabile con un panel dedicato in Sala H: presenti come ospiti Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Natalia Reyes, Mackenzie Davis, Gabriel Luna e Diego Boneta, oltre ovviamente al regista Tim Miller.

I fortunati presenti potranno vedere in anteprima alcune scene tratte dal film in uscita a ottobre 2019.

Il programma ufficiale del Comic-Con sarà annunciato a giorni, ma intanto vi ricordiamo che l'evento si terrà dal 17 al 21 luglio.

L'edizione dovrebbe essere dominata in larga parte dai Marvel Studios, che hanno già annunciato la loro presenza al contrario di studi come Sony, 20th Century Fox, Universal e Warner Bros. Presente invece la Paramount, che presenterà l'atteso Top Gun 2 tramite la presenza di Tom Cruise, e Netflix, che invece mostrerà finalmente il trailer di The Witcher, la serie tv fantasy con Henry Cavill adattamento dell'omonima serie di videogame a loro volta ispirati alla saga letteraria.

Per altre informazioni, recuperate l'ultimo spot televisivo di Terminator: Destino Oscuro e guardate Gabriel Luna nei panni del nuovo Terminator.