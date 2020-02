Arnold Schwarzenegger e Jackie Chan nel trailer di The Iron Mask

Signature UK ha pubblicato il trailer di The Iron Mask - originariamente intitolato Viy 2: Journey to China. Il bizzarro progetto fantasy e d'avventura di marca russa ma co-prodotto in Cina è l'habitat di due star del cinema mondiale come Arnold Schwarzenegger e Jackie Chan. Il film è il sequel di The Forbidden Kingdom/Viy, uscito nel 2014.

The Iron Mask verrà distribuito nel Regno Unito in primavera. La trama del film coinvolge il viaggiatore e cartografo inglese Jonathan Green, che viaggia in Cina e si ritrova in un'avventura fantastica. Il cast del film - realizzato nel 2017 ma soltanto adesso in procinto di vedere la luce nelle sale - è composto da Rutger Hauer - star di Blade Runner scomparsa in estate - Charles Dance, Jason Flemyng, Xingtong Yao, Anna Churina e Narupornkamol Chaisang.



Dopo aver ricevuto da Pietro il Grande un ordine per mappare l'Estremo Oriente russo, Jonathan Green parte per un lungo viaggio pieno di avventure che alla fine lo portano nelle terre cinesi. Il cartografo dovrà affrontare inaspettatamente una serie di scoperte mozzafiato, incontrare creature bizzarre, principesse cinesi e affrontare micidiali maestri d'arte marziale. Persino il re di tutti i draghi: il Re Drago.

Il film è già stato distribuito in Russia e Cina la scorsa estate. Signature UK distribuirà il film nei cinema britannici e on demand a partire dal 10 aprile. Per il momento non è stata programmata un'uscita nei cinema americani e nemmeno in quelli italiani.

