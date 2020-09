Arnold Schwarzenegger e Jackie Chan si scontrano nel bizzarro trailer di Iron Mask

Lionsgate ha diffuso in rete il nuovo trailer ufficiale di Iron Mask, pellicola fantasy d'avventura che firmerà il primo scontro sul grande schermo tra due pesi massimi del cinema d'azione come Arnold Schwarzenegger e Jackie Chan.

La trama del film coinvolge il viaggiatore e cartografo inglese Jonathan Green, che viaggiando verso la Cina si ritrova in un'avventura fantastica. Dopo aver ricevuto da Pietro il Grande un ordine per mappare l'Estremo Oriente russo, Green parte per un lungo viaggio pieno di avventure che alla fine lo portano nelle terre cinesi. Il cartografo si ritroverà davanti ad una serie di scoperte mozzafiato, incontrare creature bizzarre, principesse cinesi e affrontare micidiali maestri d'arte marziale e persino il re di tutti i draghi.

Schwarzenegger e Chan hanno già recitato insieme ne Il giro del mondo in 80 giorni, film liberamente ispirato al celebre romanzo di Jules Verne uscito nelle sale nel 2004, ma si tratterà del loro primo confronto d'azione.

Conosciuto anche come Viy 2: Journey to China in quanto sequel del film russo Viy (2014), Iron Mask sarà disponibile On Demand a partire dal prossimo 20 novembre. La data dovrebbe riferirsi solamente al mercato americano, mentre restiamo in attesa di notizie sull'eventuale arrivo in Italia.



Per altre notizie, vi ricordiamo che Schwarzenegger sarà protagonista di una serie di spionaggio prodotta da Skydance.