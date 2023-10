Arnold Schwarzenegger e l'incredibile allenamento per prepararsi a Terminator

Oltre ad aver ricordato il sanguinoso set di Conan il Barbaro, nel suo nuovo volume autobiografico 'Be Useful: Seven Tools For Life' l'attore Arnold Schwarzenegger ha parlato anche della preparazione al ruolo di Terminator, mitico film di fantascienza scritto e diretto da James Cameron.

Come di certo saprete, nei film - e nei capitoli successivi della saga che il film originale ha generato - Schwarzenegger interpreta un cyborg assassino del futuro che torna indietro nel tempo ai giorni nostri per uccidere Sarah Connor, che un giorno darà alla luce John Connor, il principale leader della resistenza degli esseri umani nella guerra contro le macchine nel futuro post-apocalittico da cui il Terminator proviene.

Tornando con la mente ai tempi della preparazione fisica per il ruolo di Terminator, l'attore ha ricordato: "Mi sono trasformato letteralmente in una macchina: mi bendavo gli occhi fino a che non sono stato in grado di compiere ogni stunt con le armi da fuoco senza guardare ciò che facevano le mie mani, e ho passato così tante ore nel poligono di tiro che alla fine riuscivo a sparare senza tappi nelle orecchie e senza sbattere le ciglia per la detonazione." Insomma, l'allenamento fisico e mentale ideale per una macchina perfetta e programmata per eliminare chiunque si trovi sulla sua strada.

Ricordiamo che qualche tempo fa James Cameron ha rivelato di essere a lavoro su un nuovo film di Terminator, che però potrebbe non essere esattamente dietro l'angolo.