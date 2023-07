Arnold Schwarzenegger: che confusione con i tanti titoli di questo suo celebre film!

Spesso gli adattamenti italiani di film stranieri inventano di sana pianta dei titoli molto diversi da quelli originali, ma nel caso di questo fantasy con protagonista Arnold Schwarzenegger le cose sfuggirono clamorosamente di mano.

Stiamo parlando di Yado di Richard Fleischer, fantasy del 1985 con protagonista Bridgette Nielsen nel quale Arnold Schwarzenegger non è neppure il personaggio principale, ma la cui presenza è suo malgrado alla base del giro giro tondo che portò al concepimento dello strano titolo utilizzato nel nostro mercato.

Dovete sapere infatti che il titolo originale del film è Red Sonja, dato che il fantasy altro non è che l'adattamento dell'omonimo fumetto edito da Marvel Comics e dedicato alla celebre guerriera creata da Roy Thomas e Barry Windsor-Smith. Tuttavia, considerata l'enorme popolarità che negli anni '80 circondava il nome di Arnold Schwarzenegger (veniva dal successo di Terminator di James Cameron, uscito solo l'anno prima, senza contare i due film di Conan, con lo stesso Fleischer che lo diresse nel sequel Conan il distruttore) nel nostro paese il titolo del film fu modificato per far credere al pubblico che sarebbe stato lui il protagonista della storia. Ciò fu possibile anche grazie al fatto che Red Sonja/Yado fu una produzione di Dino De Laurentis, all'epoca tra i produttori più importanti sia in Italia che a Hollywood.

Ma non è finita qui, dato che il titolo Yado nasconde un paradosso ancora più grande: oltre alla scelta a fini commerciali (che ci può stare, non fu la prima e non sarà certo l'ultima) va notato anche che il personaggio interpretato da Schwarzenegger non si chiama Yado ma Kalidor!

Per concludere, vi segnaliamo che è in arrivo il reboot di Red Sonja targato Sony Pictures, con Matilda Lutz nei panni della diavolessa con la spada: ci auguriamo che almeno questa volta il titolo in Italia rimanga intatto.