Finalmente Arnold Schwarzenegger nelle foto ufficiali di Terminator: Dark Fate

Dopo tanta attesa, grazie alle pagine di IGN possiamo finalmente dare una nuovissima occhiata a Terminator: Dark Fate, sesto capitolo del franchise diretto da Tim Miller e prodotto da James Cameron che torna a mostrarsi oggi con delle nuove foto ufficiali dedicate a tutti i protagonisti.

Durante il CinemaCon di Las Vegas è stato mostrato un footage del film, di cui deve ancora sbarcare online una descrizione, ma nel frattempo il sito americano ha diffuso in rete delle immagini ufficiali che mostrano Linda Hamilton, Mackenzie Davis, Gabriel Luna e anche Arnold Schwarzenegger nei panni dei rispettivi personaggi.



Parlando con IGN, Tim Miller ha anche avuto modo di rivelare diversi dettagli sul film: "Quello che dà valore o lo toglie a un film è il mio interesse nel destino dei personaggi quando comincia ad esplodere tutto. Sono certo che qualsiasi regista d'azione dica questo, ma personalmente ho davvero tentato di concentrarmi sulle relazioni tra questi personaggi, sui rapporti interpersonali e sul ritorno di Linda nel ruolo di Sarah Conner; questa è stata la cosa più importante per me. Linda è riuscita a reinventare questo personaggio in un modo che onora il suo passato, portando qualcosa di completamente nuovo".





La storia di Terminator: Dark Fate seguirà direttamente gli eventi di Terminator 2, cancellando dunque quelli dei successivi film. L'uscita nelle sale è prevista per il prossimo 1° novembre 2019.