Arnold Schwarzenegger, la foto con il braccio bendato dopo l'operazione ai nervi

Arnold Schwarzenegger a 76 anni ha ancora un ottimo fisico, ma raggiunta quell’età, non è insolito che si presentino alcuni problemi. L’attore si è infatti sottoposto a un intervento a causa di alcuni nervi danneggiati.

Schwarzenegger è stato di recente fotografato dopo l’intervento. L’interprete di Terminator sembra essere in buona forma, l’unico dettaglio insolito è la grande fasciatura al braccio che si può notare nella foto. Non è la prima volta che l’attore si sottopone a degli interventi delicati; infatti, Schwarzenegger ha subito un intervento a cuore aperto non molto tempo fa, e ne ha parlato in un video dedicato appositamente sul suo canale youtube.

“Ricordo quando ho subito il mio intervento a cuore aperto, il terzo, che risale a pochi anni fa, prima di iniziare Terminator 6. I dottori mi hanno detto: “Per passare attraverso le crescite fino al cuore e sostituire la valvola, abbiamo commesso un errore, e abbiamo perforato la parete dura. Quindi abbiamo dovuto creare una sorta di emorragia interna per operarti molto rapidamente e per salvarti la vita” ho detto: "Bene, questa è davvero una grande notizia, voglio dire, oddio, in ogni caso, il concetto è che non si può riportare indietro l'orologio, è un disastro.”

L’attore si è infine ripreso e la sua carriera è ripartita a gonfie vele. L’artista, che ha lavorato a tantissime pellicole cult del mondo del cinema con Terminator e I mercenari, si è potuto permettere anche di rifiutare ruoli importanti; infatti, Arnold Schwarzenegger ha rifiutato di lavorare in un film con Stanley Kubrick.