Arnold Schwarzenegger e il folle allenamento per Conan il Barbaro contro dei cani famelici

Prima di Predator di John McTiernan il film che aveva scolpito Arnold Schwarzenegger come brutale forzuto di Hollywood nell'immaginario collettivo fu Conan il Barbaro, pellicola del 1982 diretta da John Milius.

Il fantasy, che torna stasera in tv, costrinse un ancora (semi)sconosciuto Schwarzenegger ad un regime fisico assurdo che la maggior parte dei mortali probabilmente non riuscirebbe a sopportare.

L'attore dovette passare per un rigoroso addestramento con le armi, nelle arti marziali e diverse ore di lezioni di equitazione con degli specialisti del campo. Come se non bastasse, l'allenamento con la spada prevedeva un'arma da 4 kg, da sventolare per due ore al giorno per tre mesi: doveva anche prendersene cura, dato che ogni spadone costava $10.000.

Tra le altre cose, Schwarzenegger per Conan il Barbaro ha anche imparato numerose tecniche di arrampicata e diversi stunt su come cadere senza farsi male, rotolare e saltare da altezze di oltre 5 metri. John Milius si assicurò che tutti gli allenamenti venissero rigorosamente filmati, e Schwarzenegger li definì intensi tanto quanto gli allenamenti per le competizioni di bodybuilding. Alla fine però il risultato sperato fu ottenuto e Franco Columbu, il suo allenatore personale, venne premiato con una piccola parte nel film.

Ma non è tutto: in un'intervista, John Milius ha affermato che i cani che hanno usato nel film erano molto ostili e pericolosi. Disse: "Quando ci sono i cani a caccia di Arnold Schwarzenegger e lui corre, in realtà corre per la sua stessa vita perché sapeva che quei cani erano molto pericolosi e hanno persino attaccato il loro addestratore".

Per altri approfondimenti vi ricordiamo che la star ha recentemente parlato della possibilità di un sequel di Conan il Barbaro intitolato King Conan e incentrato su un Conan invecchiato oltre i settant'anni.