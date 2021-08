Arnold Schwarzenegger, quale tra i suoi film preferisce l'attore?

L'internet è un posto tanto meraviglioso quanto terrificante, ma per fortuna in questo caso ci permette di riportare alla luce una simpatica intervista di qualche anno fa di Arnold Schwarzenegger in cui l'attore rivelava quale tra i film con lui protagonista fosse il suo preferito... E la risposta potrebbe sorprendervi.

Ospite al The Late Late Show with James Corden, l'attore di Terminator e Conan Il Barbaro rivelava nell'ormai lontano 2015 che il suo film preferito tra quelli in cui aveva recitato fino ad allora era non uno dei titoli d'azione che lo hanno reso celebre, bensì...

"Credo Un poliziotto alle elementari".

"Sì, una delle comedy che ho girato, perché provai per così tanti anni a farne una, ma non potevo. Gli studios guadagnavano molto con i miei film d'azione, e pensavano 'Perché dovremmo cambiare? È perfetto così, ti diamo un sacco di soldi, uno script per un film d'azione e via'" spiega Schwarzy, che fu davvero contento quando riuscì ad aggiungere anche un altro genere al suo curriculum.

"Così quando incontrai finalmente Ivan Reitman e facemmo I Gemelli e poi Un poliziotto alle elementari potei ritenermi in paradiso. Era un regista così bravo, e ebbi l'occasione di lavorare con Danny DeVito, e fu fantastico".

E, aggiunge scherzando (ma forse neanche tanto) "E poi in Un poliziotto alle elementari c'erano così tanti bambini, ed è stato un allenamento utilissimo per quando in seguito sarei arrivato a Sacramento a fare il Governatore... Lì si che ero un poliziotto alle elementari".

E voi, quale dei film di Arnold Schwarzenegger ritenete il più bello, o comunque il vostro preferito? Fateci sapere nei commenti.