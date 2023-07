Arnold Schwarzenegger, figlio di un nazista, premiato al Museo dell'Olocausto di L.A.

Il Museo dell'Olocausto di Los Angeles ha deciso di premiare Arnold Schwarzenegger. Nel gala del prossimo 6 novembre, l'attore riceverà un Award of Courage (Premio di Coraggio) per il suo longevo apporto nella difesa contro l'antisemitismo e il fanatismo, dal museo, che ha citato anche i suoi post sui social in merito a questi temi.

Non solo online. Figlio di un ufficiale nazista, Schwarzenegger - che di recente ha ritrovato successo in tv con la serie Arnold - attraverso l'USC Schwarzenegger Institute, ha riunito l'Institute for Visual History an Education della USC Shoah Foundation, la USC Sol Price School of Public Policy, la USC Annenberg School of Communication and Journalism e altri partner per un evento speciale dal titolo 'Cessare l'odio: spezzare il ciclo dell'estremismo'. Nel 2022 l'attore ha visitato Auschwitz e ha condiviso la propria esperienza, raccontando i dettagli orribili dell'Olocausto, promuovendo pace e tolleranza.



"Il primo Award of Courage incarna tutte le lezioni dell'Olocausto, lo spirito di educare ed elevare l'umanità per combattere l'odio in tutte le sue forme. Arnold, parlando pubblicamente, incarna l'essenza del nostro museo di ispirare l'umanità attraverso la verità" ha dichiarato Beth Kean dell'Holocaust Museum.



Schwarzy nacque in Austria come secondogenito di Gustav, un ufficiale della polizia locale, e Jadrny, casalinga e cattolica devota. Arnold Schwarzenegger raccontò i pianti della madre quando era ragazzino per i poster che l'attore appendeva ai muri della sua stanza.