Arnold Schwarzenegger: il figlio Joseph Baena identico al padre sul set del suo nuovo film

Dei cinque figli di Arnold Schwarzenegger, due hanno seguito le orme del padre nel mondo della recitazione e in queste ultime ore sono state diffuse online le foto dal set di Lava, film in cui recita il giovane Joseph Baena. Fisico scolpito e volto impassibile che sembrano ricordare esattamente quelli del padre quando era agli inizi di carriera.

Dopo tutto Joseph Baena non è nuovo ai paragoni col padre Arnold, anzi ha addirittura recitato nei suoi panni ricreando la celebre scena di Terminator 2 - Il giorno del giudizio per il regista Ben Hess. Impegnato sul set di Lava, si tratta del primo film totalmente finanziato con criptovaluta e le riprese sono attualmente in corso a Honolulu, nelle Hawaii. In calce a questa news potete trovare lo scatto pubblicato dall'attore nella sua pagina Instagram.

Purtroppo, al momento non si conoscono i dettagli del film in questione né del ruolo interpretato da Joseph Baena. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti in merito, magari dallo stesso attore tramite i suoi canali social.

Nel frattempo Arnold Schwarzenegger ha attaccato i leader della Terra per la sua battaglia sul clima per l'attuazione di nuove norme che vadano a invertire il cambiamento climatico in corso, i cui effetti potrebbero diventare presto irreversibili: "Siamo lo stato numero uno economicamente negli Stati Uniti, con un PIL di 3,3 trilioni di dollari, e questo ci rende allo stesso tempo la quinta economia del mondo pur avendo alcune tra le leggi ambientali più severe del Paese".

L'attore è un ambientalista convinto e, ha affermato addirittura di aver ridotto enormemente l'assunzione di proteine di origine animale, preferendo maggiormente quelle di origine vegetale, sottolineando come si possa essere perfettamente in forma senza fare del male all'ambiente.

Intanto, proprio di recente, Schwarzenegger ha voluto condividere sui social gli auguri per suo figlio Joseph che ha compiuto da poco 24 anni.