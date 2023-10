Arnold Schwarzenegger si è fidanzato? Il rumor fa impazzire il web

Dopo la sconvolgente rivelazione che Arnold Schwarzenegger ha rischiato di morire, un'altra notizia (ben più piacevole) torna a puntare i riflettori sul celebre attore, body builder e politico: Schwarzenegger potrebbe essersi fidanzato!

A suggerirlo è un avvistamento dell'uomo insieme a Heather Milligan, intenta a promuovere il libro Be Useful: Seven Tools for Life... e soprattutto il grande anello che la donna sfoggiava al dito. Altre speculazioni, invece, suggeriscono che tale anello sia soltanto un gioiello da indossare, senza alcun significato aggiuntivo.

Per chi non la conoscesse, Heather Milligan è una fisioterapista che ha incontrato Schwarzenegger per la prima volta nel 2012, a seguito di un intervengo chirurgico. Quarantottenne, proprietaria della clinica Elite OrhoSport di Los Angeles e laureata all'Università del Nevada, rientra nello "standard d'élite" all'interno della professione.

L'ipotesi del fidanzamento non è da escludere a priori, soprattutto considerando la separazione tra Schwarzenegger e la giornalista Maria Shriver dopo ben 25 anni di matrimonio. Il motivo? L'infedeltà dell'uomo, il quale ha avuto un figlio con la collaboratrice domestica Joseph Baena, per poi scoprirlo otto anni dopo e assumersi la responsabilità del mantenimento. Inoltre, è risaputo che la frequentazione con Milligan risalga al lontano 2012 – nonostante stavolta sembri aver raggiunto lo step successivo. Ricordiamo infine le sue relazioni passate con Barbara Outland, insegnante di inglese, e Sue Moray, assistente parrucchiera a Beverly Hills.

A proposito di forma fisica e fisioterapia: sapevate che Arnold Shwarzenegger continua ad allenarsi nonostante l'intervento al gomito? Non ci sono dubbi, l'attore di Terminator, I mercenari e Iron Mask è una vera forza della natura!