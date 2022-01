Arnold Schwarzenegger: la dinamica dell'incidente stradale e la vittima in ospedale

Era notizia di ieri il coinvolgimento di Arnold Schwarzenegger in un tremendo incidente d'auto che ha ferito gravemente una donna. L'attore ed ex Governatore della California, a bordo di un suv Yukon di grandi dimensioni, si sarebbe ribaltato più volte in una piroetta che è stata definita, dai testimoni, "un'acrobazia da film".

Solo poche settimane fa si era reso protagonista di un bellissimo gesto Arnold Schwarzenegger, quando aveva donato 25 case prefabbricate ai veterani indigenti della sua città, la Los Angeles della California di cui è stato a lungo Governatore, dopo aver semi-abbandonato le scene di una carriera vissuta fra concorsi di bodybuilding e grandi blockbusters. Qualche tempo prima si era schierato nella lotta contro la crisi climatica Arnold Schwarzenegger. Da ieri invece, le principali testate americane lo vedono coinvolto in un bruttissimo incidente d’auto che ha riguardato quattro autovetture e ha mandato una donna in ospedale.

Per ora nessun aggiornamento sulle condizioni della donna, che è stata portata da un ambulanza a sirene spiegate dal luogo dell’incidente al più vicino ospedale. Sanguinava copiosamente dalla testa, forse un trauma cranico, cosa che ha fatto preoccupare non poco l’attore, uscito invece fondamentalmente illeso, nonostante gli airbag del suo veicolo non si siano attivati. È però più chiara invece la dinamica dell’incidente avvenuto a Brentwood, all’incrocio tra Sunset Boulevard e Allenford Avenue, distante solo un miglio dalla residenza di Schwarzenegger. Sul posto anche Jake Steinfield, uno dei più stretti amici e collaboratori che l’attore volle a suo tempo nel suo Consiglio del Governatore.

I testimoni presenti sulla scena avevano parlato dell’incidente come di “un’acrobazia che vedresti in un film”. Non è chiaro di chi sia stata la responsabilità dell’infrazione, ma sembra che la Yukon abbia speronato la Prius dopo essersi ribaltata, per poi continuare a rotolare a mezz’aria finendo per atterrare sul terzo veicolo. In foto potete vedere la Prius rossa, guidata dalla donna attualmente in ospedale, schiacciata sotto il peso della Yukon. Sull’altro lato una Porsche Cayenne bianca, mentre un quarto veicolo è stato urtato senza troppi danni. Dopo numerose giravolte, il suv dell’attore si sarebbe incastrato fra le due principali autovetture coinvolte.

Ciò che sorprende, dovuto probabilmente alla tenuta dello Yukon rispetto alle altre vetture, è il modo in cui l’attore ne sia uscito illeso - fotografato mentre parlava con altri autisti accorsi ad aiutare e si sincerava con loro sulle condizioni della donna tradotta in ospedale - soprattutto vista la mancata attivazione degli airbag. Meno fortunata l’autista della Prius, che in foto vediamo accartocciata sotto il peso della Yukon e con il lunotto anteriore sfondato, cosa che potrebbe aver causato il trauma della donna. L’attore avrebbe prestato il suo aiuto fin da subito alla vittima dell’incidente. Diversi testimoni hanno segnalato di averlo visto particolarmente turbato dalle sue condizioni.

Per ora non ci sono altri aggiornamenti sull’incidente, il che fa pensare che nonostante le condizioni gravi, la donna ricoverata sia effettivamente fuori pericolo. Starà agli inquirenti accertare la dinamica delle responsabilità. Quando questo avverrà, vi terremo ovviamente aggiornati.