Arnold Schwarzenegger critica gli Oscar:'Li ho trovati noiosi'

Arnold Schwarzenegger ha ammesso di aver cambiato canale durante la Notte degli Oscar perché ha trovato decisamente noioso lo svolgimento del programma. Gli Academy Award di domenica hanno registrato un calo del 58% degli ascolti rispetto all'anno scorso, raggiungendo un minimo storico, con le modifiche accolte da diverse critiche.

"Ho visto solo un terzo [degli Oscar] perché erano così noiosi" ha dichiarato la star di Terminator al Jimmy Kimmel Live "Fondamentalmente l'ho subito spento. Non potevo più guardarlo perché c'era così tanto talento sul palco ma era così noioso. Come potevano, con tutto questo talento, renderlo così noioso?".

L'attore ha causato ilarità qualche settimana fa; Schwarzenegger ha chiamato il genero Chris Pratt con un nome sbagliato sui social. La star di Guardiani della Galassia è sposato con Katherine Schwarzenegger, figlia di Schwarzy.



Anche l'ex presidente Donald Trump ha trovato noiosa la cerimonia:"Quello che una volta si chiamava The Academy Awards e ora si chiama Oscar - un nome molto meno importante ed elegante - ha avuto i rating televisivi più bassi mai registrati, persino molto più bassi rispetto allo scorso anno, il che ha stabilito un altro record negativo. Se mantengono l'attuale formula ridicola, andrà solo peggio, se è possibile" ha dichiarato Trump.

L'ex presidente ha proseguito:"Tornate indietro di 15 anni, guardate la formula utilizzata allora, cambiate il nome in The Academy Awards, non siate così politicamente corretti e noiosi e fatelo bene. Inoltre, portante un grande presentatore".



Nel 2020 Arnold Schwarzenegger ha subito un intervento chirurgico e ha ringraziato per l'occasione i medici che l'hanno curato e assistito.