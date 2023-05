Arnold Schwarzenegger: 'Con il ruolo giusto potrei debuttare nell'MCU'

Il mondo delle superstar di Hollywood è sempre più amalgamato con il Marvel Cinematic Universe: dopo il debutto di Harrison Ford in Captain America 4, uno dei vip che sembrano più affini all'MCU è proprio Arnold Schwarzenegger.

L'attore, attualmente sul piccolo schermo con la nuova serie Netflix Fubar, non rinuncia all'azione: la sua propensione ai ruoli dinamici lo rende perfetto per una nuova avventura nell'MCU. In un'intervista con la rivista Men's Health, Schwarzenegger ha risposto circa una possibile apparizione nell'universo di supereroi Marvel così: "Solo se il ruolo è giusto!". Una frase criptica che ha scatenato la fantasia dei fan che non hanno perso tempo a immaginare quale eroe o villain potrebbe impersonificare l'attore! A ogni modo Schwarzenegger è, in qualche modo, già vicino all'MCU.

L'attore, infatti, ha come genero Chris Pratt Aka Star Lord di Guardiani della Galassia: c'è già un eroe in famiglia ma c'è abbastanza spazio anche per due. Chissà cosa riserverà il futuro dell'MCU per Schwarzenegger! L'attore tornerà su Netflix con un documentario dedicato alla sua vita dal titolo Arnold: come già anticipato dal trailer di Arnold, la docu-serie racconterà l'uomo dietro l'attore, produttore, life coach e politico che è Schwarzenegger: Arnold è in arrivo sulla popolare piattaforma di streaming Netflix il 7 giugno 2023.