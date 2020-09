Arnold Schwarzenegger ha comprato una pipa di Terminator da un fan in diretta su Reddit!

Arnold Schwarzenegger, leggendaria star del franchise di Terminator, è rimasta così affascinata da una pipa di legno intagliata ispirato al suo personaggio nella serie di James Cameron da decidere di acquistarne una per sé.

Il 73enne ha scoperto il prezioso oggetto collezionabile - unico nel suo genere - su Reddit, portale sul quale l'artista RadonLab ne aveva pubblicato una foto. Schwarzenegger, che ha debuttato nei panni dell'iconico robot assassino nel 1984, è rimasto così colpito che ne ha chiesto uno tutto suo.

"Wow. È fantastico. È bellissimo. Me lo venderesti?" ha scritto l'attore nel thread dei commenti, scatenando ovviamente la grande gioia del creatore del collezionabile. "Ma quale vendere, te lo regalerò! Darti questa pipa sarebbe un grande onore per me", ha risposto il produttore, chiedendo: "Come posso contattarti?".

L'ex governatore della California ha però voluto premiare la generosità di RadonLab e, in cambio dell'opera, ha fornire all'artista una qualche forma di retribuzione: "Se insisti a darmela gratis, allora io insisto a rimandarti indietro una mia foto autografata mentre uso la pipa". Una volta finalizzato l'accordo, la star di Predator è rimasta fedele alla sua parola e ha inviato all'artista una foto autografata di se stesso in posa con la pipa. La dedica recita: "A Radon, grazie per la grande pipa! Arnold Schwarzenegger."

Potete vedere la foto autografata in calce all'articolo, con un entusiastico RadonLab che ha replicato: "Probabilmente hai trasformato in magia non solo questa giornata, ma tutta la mia vita: grazie, per me è un sogno vederti apprezzare il mio lavoro! Ancora non ci credo".

