Arnold Schwarzenegger coinvolto in un incidente stradale: le sue condizioni

Arnold Schwarzenegger è stato recentemente coinvolto in un brutto incidente d'auto dopo che il suo SUV si è ribaltato scontrandosi con un altro veicolo a Brentwood, all’incrocio tra Sunset Boulevard e Allenford Avenue. Nello scontro sono rimaste coinvolte quattro vetture in totale ed una persona è stata portata in ospedale.

TMZ ha pubblicato alcune immagini dell'incidente, che potete vedere in calce alla notizia, il SUV nero di Schwarzenegger si è ritrovato tra una Prius rossa e una Porsche Cayenne bianca. I testimoni sulla scena hanno descritto l'incidente come un'acrobazia da film. Schwarzenegger sembrava non essere gravemente ferito mentre per quanto riguarda l'autista della Prius, secondo quanto riferito stava sanguinando dalla testa e doveva essere portata in ospedale in ambulanza. Fonti del sito affermano che la star del cinema ha mostrato una certa preoccupazione per la donna e intende assicurarsi delle sue condizioni di salute.



Jake Steinfeld era presente sulla scena al momento dell'incidente e può essere visto a fianco dell'attore nelle foto. I due sono amici intimi, infatti, quando Arnold era governatore della California, Jake era il presidente del Consiglio del governatore sull'idoneità fisica.



Sperando che tutti si risolva per il meglio per tutte le persone coinvolte, vi lasciamo con i 10 migliori film di Arnold Schwarzenegger e se siete curiosi potete scoprire qual è il film preferito di Schwarzenegger tra tutti quelli che ha realizzato.