Arnold Schwarzenegger su Chris Pratt, marito della figlia Katherine: cosa ne pensa?

Katherine Schwarzenegger, figlia di Arnold, è sposata con Chris Pratt, star Marvel nonché genero del protagonista di Terminator. Sinora, Schwarzy si è espresso sporadicamente sul matrimonio della figlia ma nel podcast New Heights, l'attore ha approfondito l'argomento, stimolato dalla domanda sui possibili consigli da dare a Pratt.

"No, penso che stia facendo fantasticamente bene nella sua carriera. È davvero fantastico. Parliamo molto di show business, perché questa è un'epoca completamente nuova adesso. E parliamo di questo, rispetto a quando entrai in gioco io. È una persona divertente con la quale parlare". Nel 2021, Chris Pratt e Arnold Schwarzenegger furono protagonisti di una gag, nella quale Schwarzy chiamava il genero con il cognome sbagliato.



Chris Pratt è conosciuto in tutto il mondo per il ruolo di Peter Quill/Star-Lord nel Marvel Cinematic Universe e in particolare nei film dei Guardiani della Galassia ma ha recitato anche in Jurassic World, I magnifici 7, La guerra di domani e Super Mario Bros. - Il film.

Arnold Schwarzenegger si è soffermato anche sulla storia d'amore tra Pratt e sua figlia:"Sono davvero felice che l'abbia trovato o che lui l'abbia trovata. Si sono trovati, perché si adattano davvero bene l'uno all'altro e sembrano meravigliosi insieme. Sono così innamorati l'uno dell'altro".



Katherine Schwarzenegger e Chris Pratt si sono sposati nel 2019 e sono genitori di Lyla Marie ed Eloise Christina. Pratt ha già un figlio, Jack, dal primo matrimonio con l'ex moglie Anna Faris.

Nel 2022, Chris Pratt aveva scherzato sul cognome Schwarzenegger, affermando di riuscire finalmente a pronunciarlo correttamente dopo tre anni di matrimonio.

