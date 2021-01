Arnold Schwarzenegger chiama il genero Chris Pratt con il nome sbagliato su Instagram

Il live di Capodanno organizzato da Chris Pratt su Instagram ci ha regalato diversi momenti memorabili. Non solo abbiamo avuto la conferma della sua presenza in Thor: Love and Thunder, ma l'attore è stato anche protagonista di un simpatico segmento con il suocero Arnold Schwarzenegger.

Come ormai tutti sapranno, Chris Pratt e Arnold Schwarzenegger sono parte della stessa famiglia, avendo il primo sposato la figlia del secondo, Katherine.

Questo però non ha impedito all'attore di Terminator di confondersi con il nome del genero durante la diretta su Instagram...

È andata così:

Verso il dodicesimo minuto del video, Pratt introduce il suocero come ospite del collegamento: "Il nostro prossimo ospite è Mr. Universe. È Terminator. È l'ex governatore dello stato della California. È mio suocero, il nonno di mia figlia, in pratica. Dovrò fare attenzione a non fare casini sennò sarò terminato!"

"Oh, ciao Chris... Evans" esordisce Schwarzy una volta sullo schermo "No aspetta, non Chris Evans, perdonami. Ho fatto confusione già dall'inizio" si scusa, facendo anche vedere un cartoncino con su scritto il nome dell'attore "Mi spiace. Dovrei conoscere il tuo nome, sei il mio genero preferito".

"Ma sono il tuo unico genero!" rimbecca Pratt, prima di passare all'ordine del giorno e chiudendo un siparietto probabilmente programmato, ma decisamente comico.

In calce alla notizia potrete trovare il video completo della diretta, tra l'altro ricco di tanti altri ospiti d'eccezione come Tom Holland, Jamie Foxx, Zachary Levi e Bryce Dallas Howard.