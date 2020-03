Arnold Schwarzenegger: causa contro l'azienda che produce un robot che sembra Terminator

La società di robotica russa Promobot, ha suscitato curiosità al Consumer Electronics Show di quest'anno, presentando un animatronic delle sembianze di Arnold Schwarzenegger in versione Terminator. Il robot è chiamato Robo-C e comprende il riconoscimento vocale e un tablet che funge da sistema di controllo. Ma il volto è davvero simile a Schwarzy.

Secondo la rivista Input, Promobot stava commercializzando il prodotto per 25.000 dollari. L'azienda specifica che Robo-C può essere modellato con le sembianze di chiunque, compresa Marilyn Monroe. E forse l'azienda russa avrebbe dovuto sponsorizzare con il volto di Marilyn il suo prodotto, visto che Arnold Schwarzenegger ha mal reagito all'iniziativa.



La scorsa settimana l'avvocato di Schwarzenegger, Martin Singer, ha intentato una causa contro Promobot, chiedendo i danni all'azienda per non meno di 10 milioni di dollari. Secondo i legali di Schwarzy, l'attore è stato avvisato della produzione di questo robot quando gli è stato chiesto di posarci accanto durante un evento a San Pietroburgo nel 2019, rifiutando di scattare la foto.

Singer ha inviato una lettera di cessazione quando Promobot ha successivamente portato la sua creazione al CES.

La lettera afferma che Schwarzenegger avrebbe richiesto almeno 30 milioni di dollari per approvare l'uso del suo volto su Robo-C. Singer prosegue, avvertendo Promobot di aver vinto precedentemente una causa da 2,5 milioni di dollari con Priscilla Presley, per l'uso improprio del nome.

"Quel giudizio multimilionario era per un querelante molto meno riconoscibile dal pubblico e molto meno prezioso dal punto di vista commerciale rispetto al signor Schwarzenegger. Certamente in una situazione come questa, in cui hai sfruttato l'immagine di una delle maggiori rinomate star del cinema al mondo, a sua insaputa e senza autorizzazione, i danni in fase di processo aumenterebbero in maniera esponenziale".

Secondo la denuncia presentata, Promobot inizialmente avrebbe accettato di smettere d'utilizzare il robot ma poi l'ha portato al Toy Fair di New York.

Lo scorso anno la star venne aggredita in Sudafrica; Schwarzenegger non presentò denuncia nei confronti dell'aggressore. L'attore di recente ha recitato nel sesto film di Terminator, intitolato Destino oscuro. Su Everyeye trovate una leggendaria intervista ad Arnold Schwarzenegger di pochi mesi fa.