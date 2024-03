Arnold Schwarzenegger sarà Babbo Natale nel nuovo film con la star di Jack Reacher!

E da piccoli vi avessero detto che a portarvi i regali di Natale sarebbe stato Arnold Schwarzenegger? Siamo sicuri che i fan di vecchia data di Terminator, Una Promessa è una Promessa e dintorni avrebbero decisamente apprezzato l'idea (qualcun altro forse meno): ora, però, questo folle sogno sta per diventare realtà.

Qualche giorno dopo l'esilarante comparsa di Schwarzenegger agli Oscar 2024 in compagnia di Danny DeVito e Michael Keaton è infatti stato annunciato l'ingresso del buon Arnold nel cast di The Man with the Bag, commedia natalizia prodotta da Amazon che vedrà il nostro vestire panni e barba nientemeno che di Babbo Natale in persona!

Non solo Schwarzenegger, comunque: al fianco dell'attore de I Gemelli troveremo infatti un altro peso massimo sulla cresta dell'onda, vale a dire quell'Alan Ritchson che fino a poche settimane fa ha conquistato il mondo a suon di stunt improbabili con la terza stagione di Jack Reacher. La trama, stando a quanto leggiamo, seguirà le avventure di Babbo Natale alla ricerca del suo iconico sacco rubatogli poco prima delle festività: ad aiutarlo troveremo Vance (Ritchson), un ex-ladro presente nella tanto temuta lista dei cattivi, e un nutrito gruppo di elfi. Cosa ne dite? Le premesse vi sembrano buone? Fatecelo sapere nei commenti!

