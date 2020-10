Arnold Schwarzenegger, gli auguri di Jamie Lee Curtis dopo l'intervento al cuore

Arnold Schwarzenegger pochi giorni fa ha confessato di aver subito un intervento chirurgico al cuore a Cleveland. La star di Terminator è sembrato di ottimo umore dopo l'intervento e diversi colleghi e fan hanno voluto inviargli un messaggio di pronta guarigione. Tra questi spiccano le parole di Jamie Lee Curtis, collega di set in True Lies.

Su Twitter l'attrice si è rivolta così alla co-star:"Hai un grande muscolo cardiaco Arnold Schwarzenegger e torna ad aiutare il mondo una responsabilità alla volta".

Arnold Schwarzenegger comparirà presto in un film con Jackie Chan, dal titolo Iron Mask. Ecco la sinossi:"Per la prima volta in assoluto, le leggende dello schermo Arnold Schwarzenegger e Jackie Chan si affrontano in battaglia in quest'epica avventura fantasy! Per salvare la sua patria da un destino certo, un maestro di kung fu (Jackie Chan) deve fuggire dal maniaco James Hook (Schwarzenegger) per inviare a sua figlia un talismano segreto che le consentirà di controllare un enorme e mitico drago [...]"

Il film verrà ricordato come una delle ultime performance di Rutger Hauer sul grande schermo; l'attore olandese, star di film come Blade Runner e Ladyhawke, è scomparso lo scorso anno dopo una breve malattia.

Iron Mask uscirà in versione on demand il 20 novembre e in Blu-ray e DVD il 24 novembre. Jamie Lee Curtis sarà in Halloween Kills, che uscirà il 15 ottobre 2021.

Schwarzenegger sarà protagonista di una nuova serie tv di spionaggio mentre a giugno Schwarzy lanciò un messaggio agli americani durante le rivolte.