Arnold Schwarzenegger assunse un coach per rimuovere l'accento: 'Dovrei riavere i soldi'

Una delle caratteristiche maggiori di Arnold Schwarzenegger, oltre al suo fisico imponente, è sempre stato il suo accento. Prima che i registi si convincessero che la sua voce era una "cifra stilistica" pare che l'interprete avesse assunto un coach per rimuovere definitivamente il suo accento.

Durante un episodio del Graham Norton Show di qualche anno fa, l'attore raccontò le tante vicissitudini legate alla sua voce. Dopo che Schwarzenegger ha ammesso di non temere più l'età, l'interprete si è dedicato a raccontare alcuni step fondamentali della sua carriera. Uno dei più importanti è stato sicuramente quando molti registi decisero che il suo punto di forza sarebbe stato proprio il suo accento "strano" e non particolarmente diffuso nel cinema americano. Insomma, qualcosa che era capace di renderlo unico.

"Avevo un coach di inglese e un coach di recitazione, un coach di linguaggio e un coach di rimozione dell'accento, che è morto da allora, ma altrimenti avrei dovuto riavere indietro i miei soldi" ha raccontato Schwarzenegger. "La cosa divertente è che tutte le cose che dicevano, i produttori di Hollywood, i registi e tutti i geni dicevano che sarebbe stato un ostacolo per me per diventare un protagonista, è diventato una risorsa" ha continuato. "Quando ho fatto Terminator, Jim Cameron ha detto: 'Ciò che ha fatto funzionare Terminator e il motivo per cui ha avuto successo è perché Schwarzenegger parla come una macchina'".

Di recente Schwarzenegger ha ammesso che secondo lui sarebbe un buon presidente degli USA ma il suo obiettivo sarebbe lasciare spazio ai giovani.