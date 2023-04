Arnold Schwarzenegger si arma di pala e ripara le strade di Los Angeles: il video è virale

La star di Terminator Arnold Schwarzenegger si è reso protagonista di un video divenuto ben presto virale, nel quale si impegna a coprire con l'asfalto una buca nella strada in cui vive a Brentwood, zona residenziale di Los Angeles. Secondo l'attore la buca era presente da settimane e creava problemi alla circolazione dei mezzi.

"È una cosa da pazzi. Aspetto da tre settimane che riparino questa buca" afferma l'attore rivolto ad una donna in auto fermatasi perché incuriosita dal gesto dell'attore, eterno rivale di Sylvester Stallone.



"Dopo che l'intero quartiere si è arrabbiato per questa buca gigante che da a settimane manda in tilt auto e biciclette, oggi sono uscito con il mio team e l'ho sistemata. Dico sempre: non lamentiamoci, facciamo qualcosa. Ecco a voi" dichiara Schwarzy nel video.



Tuttavia, un portavoce dell'amministrazione cittadina ha specificato che la buca era presente a causa di alcuni lavori della società energetica locale SoCalGas, che avrebbe dovuto sistemarla a breve. Inoltre, la società ha reso noto di essere comunque dovuta intervenire sul posto per coprire la buca perché quella strada è in cemento e non in asfalto e la copertura di Schwarzenegger sarebbe durata molto poco.

A gennaio ha fatto notizia l'emozionante reazione di Arnold Schwarzenegger ad Avatar - La via dell'acqua, sequel del film del 2009, diretto dall'amico James Cameron.