Arnold Schwarzenegger stava quasi per affogare sul set di questo film

Conosciuto per i suoi innumerevoli ruoli in film action degli anni '80 e per diversi personaggi iconici che hanno caratterizzato il genere d'azione e sci-fi, da Conan il barbaro a Terminator, Arnold Schwarzenegger è noto anche per cimentarsi in prima persona nelle sequenze più pericolose ma sul set di un rischiò la vita.

Grazie alla sua esperienza da culturista, Schwarzenegger era abbastanza atletico da potersi cimentare in diversi stunt pericolosi. Tuttavia, durante la produzione del film Il sesto giorno, sci-fi diretto da Roger Spottiswoode, Schwarzy rischiò di annegare in una scena subacquea. Ma cosa accadde esattamente?



L'aneddoto lo raccontò qualche anno fa proprio Schwarzenegger. In una sequenza avrebbe dovuto eseguire un semplice stunt subacqueo in una piscina, nascondendosi sott'acqua dietro alcuni embrioni con gli occhialini. Qualcosa però andò storto: il piano prevedeva che Schwarzenegger dovesse uscire dall'acqua nello stesso punto in cui si era immerso ma sulla piscina c'era una copertura. Durante le riprese, l'acqua era troppo torbida per permettere a Schwarzy di vedere. L'attore finì rapidamente l'ossigeno a disposizione e cercò di riemergere ma si era dimenticato dove fosse l'uscita e finì intrappolato.

Inoltre, Schwarzenegger si girò sott'acqua, aumentando la tensione intorno alla situazione. Fortunatamente, la sua controfigura, Billy Lucas, lo vide agitarsi da sotto, lo afferrò e lo riportò in superficie. Senza il suo aiuto, Schwarzenegger avrebbe rischiato seriamente la vita.

