Arnold Schwarzenegger, l'accusa di Miriam Margoyles: 'Mi scorreggiò in faccia!'

È davvero raro sentir parlare male di Arnold Schwarzenegger: la star di Terminator è solita suscitare simpatia in fan e colleghi, ma anche in questo caso lo scheletro nell'armadio è pronto a fare la sua comparsa da un momento all'altro, stavolta nella forma di alcune dichiarazioni di Miriam Margoyles.

La testimonianza, arrivata a qualche settimana di distanza al video con cui Schwarzenegger si è rivolto ai russi in merito alla guerra in Ucraina, parla dell'ex-governatore della California come di un personaggio decisamente troppo pieno di sé e incline a gesti, per così dire... Evidentemente poco signorili!

"È un po' troppo pieno di sé. Non m'importa di lui in nessun modo. È un Repubblicano, che è una cosa che non mi piace, ma è anche piuttosto maleducato. Mi scorreggiò in faccia. Anch'io scorreggio, ovviamente, ma non sul volto della gente! Lui lo fece deliberatamente, proprio sulla mia faccia" sono state le parole dell'attrice, che ha poi aggiunto: "Io interpretavo la sorella di Satana e lui mi stava uccidendo, ero in una posizione in cui mi era impossibile fuggire, e lui semplicemente mi scorreggiò in faccia. [...] Non l'ho ancora perdonato per questo".

Vedremo se Schwarzenegger avrà qualcosa da ridire su queste accuse che decisamente non fanno onore ad uno degli attori più amati al mondo! Recentemente, vi ricordiamo, è stata raccolta la testimonianza di una delle vittime dell'incidente in cui fu coinvolto Arnold Schwarzenegger.