Arnold Schwarzenegger accolto dal suo cagnolino dopo l'operazione: il video è fantastico

Arnold Schwarzenegger ha condiviso sui social un video del suo nuovo cucciolo di 13 mesi, chiamato Dutch, che lo ha accolto in casa dopo le dimissioni dall'ospedale in seguito al recente intervento al cuore.

Il video, pubblicato su Reddit e disponibile in calce all'articolo, mostra Schwarzenegger seduto su una poltrona mentre il suo grosso cane di 13 mesi si siede sulle sue ginocchia e inizia a fargli le feste leccandogli la faccia. Ascoltando con attenzione, si può sentire l'ex governatore della California dire: "Dutchy, cosa ti è preso? Oh cavolo!" Inoltre, si può anche sentire una donna fuori campo che ride e dice all'attore 73enne: "Gli sei mancato!" Il video è stato giustamente intitolato: "Dutch era molto felice quando sono tornato da Cleveland la scorsa notte".

L'attore qualche giorno fa aveva comunicato ai suoi fan, tramite Facebook, Instagram e Twitter, di aver sostituito la sua valvola aortica presso il centro medico della Cleveland Clinic in Ohio. Schwarzenegger era stato precedentemente sottoposto ad altri due interventi chirurgici al cuore, il primo per una sostituzione della valvola polmonare nel 1997 e il secondo due anni fa per sostituire una valvola polmonare.

Vi ricordiamo che l'attore tornerà grazie ad una nuova serie tv, una storia di spionaggio ancora senza titolo incentrata sulla figura di un padre (Schwarzenegger) e di sua figlia.