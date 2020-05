Arnold Schwarzenegger, 70 anni e ingannarli: la 'spaccata' in quarantena è virale

L'America come del resto la stragrande maggioranza del mondo occidentale sta vivendo un lungo periodo di quarantena e isolamento a causa della Pandemia da Coronavirus, e se c'è una cosa che esperti o presunti tali hanno sempre continuato a ripetere è la necessità di non lasciarsi andare e tenersi allenati.

Lo sa benissimo Arnold Schwarzenegger, che sul suo fisico ci si è costruito prima una carriera da bodybuilder, con numerosi titoli Mr. Olympia vinti nel corso degli anni, e poi da attore cinematografico, interpretando ruoli da badass entrati di diritto nella storia del cinema di genere. A 72 anni, diciamo che non rinuncia totalmente all'esercizio e inganna la sua età - e i suoi follower - con un esercizio di flessibilità e stretching montato ad arte per finire su Instagram.



Sigaro in bocca e ironia nella parola, dà lezioni direttamente dalla sua cucina per eseguire una formidabile spaccata, salvo notare quasi immediatamente che, a parte fumare e divertirsi, il buon Schwarzy non sta compiendo nessunissmo gesto atlentico, solo quello dello sfottò. Il video pubblicato sulla pagina social dell'attore è divenuto velocemente virale e ha fatto divertire i suoi fan.



