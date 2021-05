Arnold Schwarzenegger, i 10 migliori film della star di Last Action Hero per la critica

Questa sera torna nelle tv italiane Last Action Hero, il cult d'azione anni '80 di John McTiernan che ha firmato uno dei ruoli più amati e iconici di Arnold Schwarzenegger. Per l'occasione, scopriamo dunque assieme i 10 migliori film in cui è apparso l'attore di origine austriaca.

Come sempre, per farlo abbiamo preso in considerazione i punteggi indicati dagli aggregatori di recensioni più famosi e utilizzati al mondo, vale a dire Rotten Tomatoes e Metacritic.

Guardando entrambe le liste, come ampiamente prevedibile, troviamo in cima i primi due, storici capitoli di Terminator diretti da James Cameron, mentre altri cult come Atto di forza e Predator compaiono solamente nella top 10 di Rotten Tomatoes. Ciò è dovuto ad alcune critiche molto negative ricevute da entrambe pellicole alla loro uscita nelle sale, che con voti tra lo 0 e il 15 fanno crollare il punteggio medio visto il numero più basso di recensioni presente su Metacritic.

Tra i film più apprezzati troviamo inoltre True Lies (sempre di Cameron), Commando, Danko di Walter Hill e Il gigante della strada. Di seguito potete trovare le classifiche complete:

Rotten Tomatoes

Terminator (100%) Terminator 2 (93%) Atto di forza (91%) Predator (81%) Commando (71%) True Lies (71%) Terminator: Destino Oscuro (70%) Terminator 3 - Le macchine ribelli (69%) Danko (67%) Il gigante della strada (67%)

Metacritic

Terminator (84) Terminator 2 (75) Terminator 3 - Le macchine ribelli (66) True Lies (63) Un poliziotto alle elementari (61) Danko (61) Il gigante della strada (60) Junior (59) Atto di forza (57) L'eliminatore - Eraser (56)

Siete d'accordo con le liste? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto, vi ricordiamo che Schwarzenegger interpreterà una spia della CIA in una nuova serie Netflix.