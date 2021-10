Army of Thieves: Zack Snyder svela i poster ufficiali del prequel di Army of the Dead

A qualche settimana dal trailer di Army of Thieves presentato all'evento TUDUM, il prequel di Army of the Dead di Zack Snyder torna a mostrarsi con dei nuovi poster ufficiali.

Condivisi sul social network Twitter dallo stesso Zack Snyder, sceneggiatore e produttore della pellicola, gli psichedelici poster descrivono in dettaglio il ruolo di ogni personaggio del film: i fan del capitolo originale diretto da Snyder hanno già avuto modo di fare familiarità con Matthias Schweighöfer nei panni del Safecracker, ma nel nuovo film incontreranno anche Nathalie Emmanuel come la Mastermind, una donna misteriosa che riunisce la squadra dell'Esercito dei Ladri. Oltre a loro due ci saranno anche Guz Khan come il Getaway Driver, Ruby O. Fee come l'Hacker e Stuart Martin come l'Action Hero.

Army of Thieves è stato diretto da Matthias Schweighöfer, che riprenderà anche il ruolo di Dieter dal film di Snyder. Nell'opera originale, uscita solo qualche mese fa, Dieter è stato assunto per forzare la cassaforte di Bly Tanaka nel casinò di Las Vegas mentre la città era invasa dai non morti. Questo film, ambientato sei anni prima degli eventi di Dead, seguirà Dieter mentre affina le sue abilità di scassinatore durante i primi giorni dell'apocalisse zombie.

Army of Thieves uscirà su Netflix il 29 ottobre, poco più di 3 mesi dopo il primo rilascio di Army of the Dead: sarà il follow-up più veloce della storia di Netflix fatta eccezione per la trilogia di Fear Street, che è stata pubblicata a cadenza settimanale quest'estate. Ricordiamo che il franchise di Army si amplierà anche con un prequel animato intitolato Army of the Dead: Lost Vegas e con un sequel senza titolo in sviluppo.