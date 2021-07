Army of Thieves, Zack Snyder pubblica un nuovo poster e anticipa: 'Oggi il trailer'

Zack Snyder ha pubblicato un nuovo poster ufficiale per il primo prequel di Army of the Dead, il nuovo originale Netflix intitolato Army of Thieves e incentrato sul favorito dei fan Dieter lo scassinatore.

L'autore di Justice League, che aveva recentemente svelato la prima locandina promozionale di Army of Thieves, film al quale ha partecipato in qualità di produttore e ideatore del soggetto, ha anche annunciato che il trailer del prequel debutterà durante il panel dedicato al franchise che si terrà tra qualche ora al Comic-Con. Nel nuovo poster, dallo sgargiante sfondo arancione e bianco che riproduce una cassaforte, avverte che "nessuna scommessa è certa". Se siete curiosi di vedere il debutto del trailer, i fan di Army of the Dead potranno sintonizzarsi virtualmente al panel domenica 25 luglio alle 14:00 PST, ovvero le 23:00 italiane.

Ricordiamo che attualmente Army of Thieves ha una data di uscita per l'autunno 2021, ma con il film che avrà un proprio panel al Comic-Con@Home, una data di uscita esatta verrà probabilmente rivelata nelle prossime ore. Inoltre, è anche possibile che durante il panel verrà rivelato qualcosa in più su Army of the Dead: Lost Vegas, il secondo prequel di Army of the Dead realizzato come serie animata.

In Army of Thieves Dieter, il cassiere di una piccola città, viene trascinato nell'avventura di una vita quando una donna misteriosa lo recluta per unirsi ad una gang composta dai criminali più ricercati dall'Interpol: il loro obiettivo è rubare una sequenza di leggendarie casseforti impossibili da scassinare sparse in tutta Europa.