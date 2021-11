Zack Snyder, il prequel Army of Thieves è il film più popolare su Netflix questa settimana

A pochi giorni dalla sua diffusione su Netflix, Army of Thieves è diventata la pellicola più popolare sulla piattaforma digitale raggiungendo la prima posizione nella Top 10 del servizio in oltre 90 paesi in cui è disponibile per la visione. Il film costituisce un prequel agli eventi di Army of the Dead, quest'ultimo diretto da Zack Snyder.

Dopo aver diretto Army of the Dead, Zack Snyder ha lasciato la poltrona di regista per questo prequel a Matthias Schweighöfer che si è ritagliato anche un ruolo da protagonista all'interno della narrazione ed è anche co-produttore del film. Army of Thieves ha attualmente un punteggio di 68% su Rotten Tomatoes con le recensioni che hanno apprezzato sia le qualità di Matthias Schweighöfer come regista che come attore. Nelle ultime ore lo stesso Snyder ha pubblicato un post nel quale comunica che Army of Thieves è il film #1 su Netflix dopo appena due giorni dalla sua diffusione sulla piattaforma.

Con la tagline del post che recita: "Il film numero uno in più di 90 paesi", Snyder ha aggiunto: "Army of Thieves è ora al #1".

Tra i 90 paesi e oltre indicati dal post c'è anche l'Italia, dove Army of Theives ha superato in classifica persino Squid Game; nelle altre posizioni ci sono Dynasty, la terza stagione di You e la seconda stagione di Locke & Key.

In una recente intervista Snyder ha spiegato perché non ha diretto Army of Thieves,ma ha deciso di affidare il progetto all'emergente Schweighöfer: "Quel film aveva un grande cast corale, eppure lui era sempre il primo su tutto, conosceva sempre non solo le sue battute ma anche le storie di tutti gli altri. E mi sono detto: 'Ehi, questo ragazzo sta lavorando davvero sodo. Ha capito come funziona questo mondo.' L'idea è nata naturalmente. Gli ho detto: 'Okay, abbiamo capito che conosci questo personaggio meglio di chiunque altro. Dovresti dirigere tu il prossimo film'".

