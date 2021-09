Army of Thieves, al TUDUM arriva un nuovo trailer del prequel di Army of Dead

Nei mesi scorsi abbiamo avuto modo di vedere il primo trailer di Army of Thieves e ora, nel corso del TUDUM, l'atesissimo evento Netflix, è stata rilasciata una nuova clip del prequel di Army of Dead di Zack Snyder.

Il film, le cui riprese si sono svolte nel corso del 2020, debutterà sulla piattaforma streaming il prossimo 29 ottobre. Gli eventi di Army of Thieves si svolgono all'incirca 6 anni prima del suo sequel e come potete vedere dal trailer in calce alla notizia, le cose sono piuttosto paradossali nella pellicola diretta da Matthias Schweighöfer, che tra l'altro è anche il protagonista.

Il cassiere di una piccola città Dieter viene trascinato nell'avventura più folle della sua vita quando una donna misteriosa lo recluta per unirsi a una banda di criminali ricercati dell'Interpol. Il gruppo ha il compito di rubare delle casseforti in giro per l'Europa. La missione non sarà di certo semplice.

Secondo i protagonisti, Army of Thieves sarà molto diverso da Army of Dead. La differenza è evidente già nell'assenza di zombie che sono stati l'elemento cardine della pellicola di Zack Snyder. Vi è comunque una pandemia in atto ma, per il momento sta avvenendo altrove, in un posto lontano da quella che è la storia narrata nel film.

Cosa ne pensate di Army of Thieves? Fatecelo sapere nei commenti.