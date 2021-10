Army of Thieves, tre nuovi poster dello spin-off di Army of the Dead

Prodotto da Zack Snyder e diretto da Matthias Schweighöfer, Army of Thieves arriverà in streaming su Netflix il 29 ottobre ed è uno spinoff e un prequel di Army of the Dead di Snyder. La campagna promozionale del film è appena cominciata con la diffusione di tre nuovi poster ufficiali.

Ambientato sei anni prima che il veterano della guerra degli zombie Scott Ward (Dave Bautista) recluti Dieter (Schweighöfer) per una rapina in una Las Vegas che sta per essere bombardata, il cassiere di banca ossessionato dai puzzle si unisce a una banda di ladri assemblata da una donna misteriosa, Gwendoline (Nathalie Emmanuel). Insieme, la sgangherata banda aprirà tre leggendarie casseforti in tutta Europa.



Tre nuovi poster, rivelati da Snyder, vedono protagonisti tutti gli attori principali: lo scassinatore Dieter, la pianificatrice Gwendoline, l'autista in fuga Rolph (Guz Khan), l'hacker Korina (Ruby O. Fee) e l'eroe d'azione Brad Cage (Stuart Martin).



Il secondo capitolo, che sarà seguito dalla serie anime prequel Army of the Dead: Lost Vegas anch'essa prodotta da Snyder, "sarà un film molto divertente e molto interessante", ha detto Schweighöfer a ComicBook. "Sarà una corsa infernale. È così divertente. E vedrai scene mai viste prima. È davvero divertente".



Vi lasciamo con la nostra recensione di Army of the Dead e il trailer di Army of the Thieves in attesa del'uscita del nuovo capitolo.