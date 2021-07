Army of Thieves, il primo trailer del prequel di Army of the Dead!

Qualche ora fa Netflix ha presentato il trailer di Army of Thieves, imminente prequel live action di Army of the Dead. Il debutto del trailer è avvenuto nel corso del panel dedicato al film al Comic-Con 2021 di San Diego, a cui hanno partecipato molti membri del cast e della troupe. Il video mostra le prime indicazioni sulla trama del prequel.

Army of Thieves è interpretato da Matthias Schweighöefer, che riprende il ruolo di Ludwig Dieter di Army of the Dead. Il film vedrà anche la partecipazione di Nathalie Emmanuel, Ruby O'Fee, Stuart Martin e Guztavo Khanage.

Zack Snyder si è occupato della produzione del film. Army of Thieves era stato annunciato al Comic-Con di San Diego.



La star del film, Matthias Schweighöefer, ha raccontato:"The Thieves sarà un film molto divertente e fantastico. Abbiamo finito e sono in post-produzione. Nathalie Emmanuel è fantastica in quel film. E sì, sarà una corsa infernale; é così divertente. E vedrete scene mai viste prima, é davvero divertente. Quindi, se tutto va bene, potremo vedere il film molto presto".

Army of Thieves è soltanto una delle numerose estensioni dell'universo di Army of the Dead, con il franchise che comprende anche una serie animata intitolata Army of the Dead: Lost Vegas.

Inoltre, come parte dell'accordo tra Snyder e Netflix, è in corso lo sviluppo di un sequel di Army of the Dead.



Ieri Zack Snyder ha pubblicato un nuovo poster di Army of Thieves, anticipando l'arrivo del trailer.