Army of Thieves: ecco il punteggio su Rotten Tomatoes

A tre giorni dall'uscita, arrivano le prime recensioni della critica su Army of Thieves. Il prequel di Army of the Dead di Zack Snyder, che ha preso un impegno con Netflix per far decollare questo nuovo universo, ha totalizzato fino ad ora un punteggio del 73% al tomatometer, raccogliendo vari commenti.

Tra le varie critiche c'è quella di The Wrap, che la definisce come "una pellicola che ripercorre Army of the Dead senza mai migliorare o anche solo replicare i suoi elementi più leggeri, in particolare negli inseguimenti". Secondo la testata alcuni eventi portano il film verso una conclusione scontata, che non offre elementi che valga la pena ricordare.

Ad apprezzare la pellicola è stata invece Variety, che pur considerandola prevedibile se si è vista la prima, apprezza il marchio di stile Netflix, e dice che "questo film sembra un prequel di Batman che è interamente dedicato a Robin".

Globe and Mail invece afferma che l'esperienza cinematografica di Army of Thieves dipende tutta dal contesto: "Se strizzi gli occhi e concentri la maggior parte della tua energia mentale nel piegare il bucato, sì, Army of Thieves è piuttosto bello. Ma è anche un po' blando, un po' stereotipato e abbastanza triste." Dunque potremmo dedurre che non sia stato particolarmente apprezzato.

Ma c'è anche THR, che elogia il lavoro tecnico e lo stile che il regista Matthias Schweighofer ha messo nel film, pur riconoscendone i limiti che gli altri hanno già sottolineato.

Adesso ci chiediamo se le recensioni cambieranno una volta che i fan potranno iniziare a votare, e se la percentuale di pareri positivi aumenterà. Il 29 Ottobre, infatti, la pellicola arriverà su Netflix. Nel frattempo, mentre attendiamo, riguardiamo il trailer di Army of Thieves!