Army of Thieves da oggi su Netflix: come si collega ad Army of the Dead Zack Snyder?

Da oggi è disponibile su Netflix Army of Thieves, primo prequel di Army of the Dead di Zack Snyder diretto e interpretato da Matthias Schweighöfer, attore che ha debuttato nell'heist-zombie-movie del regista di Justice League nei panni dello scassinatore Dieter.

Army of Thieves è ambientato sei anni prima degli eventi di Dead, e racconta la storia di Ludwig Dieter, un abilissimo scassinatore nella teoria che però non ha mai avuto modo di mettere in pratica le sue doti. L'opportunità di abbandonare la propria quotidianità monotona arriva tramite l'incontro con Gwendoline (la star di Game of Thrones Nathalie Emmanuel) che gli propone il lavoro dei sogni: visto che l'attenzione del mondo è concentrata sullo scoppio di una misteriosa epidemia zombie che sta devastando il Nevada (vi ricorda qualcosa?) lei e la sua banda hanno intenzione di compiere una serie di rapine in Europa e hanno bisogno di Dieter per forzare le casseforti più inviolabili della storia.

Schweighöfer, conosciuto soprattutto in Germania e più noto a livello internazionale per Kursk di Thomas Vinterberg, in Army of Thieves riprende il ruolo di Dieter col quale aveva conquistato il pubblico in Army of the Dead: non proprio un esordio alla regia ma un ritorno o un nuovo esordio (a dieci anni dalla commedia What a man, girata in patria e dalla quale Schweighöfer riprende quello humor macchiettistico che aveva reso il suo personaggio il più divertente dell'opera snyderiana). Da apprezzare gli evidenti atteggiamenti legati al mondo delle graphic novel tanto nel linguaggio ('gulp!') quanto nell'esposizione di alcune idee (il bilanciere fatto di libri e la gara di scassinatori) e la volontà di realizzare un prodotto di consumo immediato, divertentissimo e senza pretese.

Ma l'attore-regista è comprensibilmente al settimo cielo, e tramite Forbes ha ringraziato pubblicamente Zack Snyder, ideatore e produttore del progetto: "Considero Zack uno dei migliori registi in circolazione, da sempre: nella mia lista dei registi più famosi, è sicuramente nella mia top 5. Sono così grato per l'opportunità che mi ha dato prima con Army of the Dead come attore e adesso con Army of Thieves, perché semplicemente mi ha cambiato la mia vita e ha cambiato il mio modo di fare un film, di guardare l'arte e di essere creativo. È stata la prima volta che mi è stato permesso di sognare in grande. Non lo dimenticherò mai. Mai."

Nel frattempo, Snyder ha stuzzicato i fan sul possibile ritorno di Dieter nel sequel di Army of the Dead.