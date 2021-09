Army of Thieves, la nuova foto dello spin-off: 'Sarà molto diverso da Army of the Dead'

Nei giorni scorsi è stata rivelata la data di uscita di Army of Thieves, lo spin-off di Army Of The Dead di Zack Snyder. Il film è incentrato sul personaggio di Dieter, interpretato da Matthias Schweighöfer, e il regista di Justice League ricopre il ruolo di produttore, lasciando la direzione allo stesso Schweighöfer.

Empire ha pubblicato in esclusiva una nuova immagine di Army of Thieves. Nella foto, che possiamo vedere anche in calce alla notizia, Dieter (Matthias Schweighöfer) e Gwendoline (Nathalie Emmanuel) sembrano intenti a scappare.

Secondo i due attori, il nuovo film sarà molto diverso dallo zombie movie firmato da Zack Snyder. Una delle differenze, ha raccontato a Empire Nathalie Emmanuel, è proprio che "Non ci sono zombie qui. Vediamo che l'epidemia sta accadendo da qualche altra parte, anche se è qualcosa di rilevante perché è un potenziale pericolo per il mondo intero."

Se non l'hai ancora fatto, puoi dare un'occhiata al trailer di Army of Thieves. Matthias Schweighöfer, da parte sua, ha aggiunto: "Parlo costantemente con Zack. Ok, cosa potrebbe esserci di diverso da Army of the Dead? E cosa di simile? Beh, fa parte dello stesso universo, ma è un film completamente diverso. È un heist movie avventuroso."

Army of Thieves sarà in streaming su Netflix a partire dal prossimo 29 ottobre.