Army of Thieves: ecco la data di uscita del prequel di Army of the Dead!

Army of Thieves finalmente sbarca su Netflix. La piattaforma ha infatti dichiarato la data di uscita del nuovo film basato su una storia di Zack Snyder, che non è altro che un prequel del suo noto film di zombie Army of the Dead. E non è finita qui, perché nel 2022 dovrebbe arrivare una serie animata prequel dal titolo Army of the Dead: Lost Vegas.

Il colosso dello streaming ha comunicato che Army of Thieves, di cui è recentemente arrivato un trailer, sarà disponibile sulla piattaforma a partire dal 29 Ottobre. Il film è stato diretto da Matthias Schweighöfer, e lo vedrà come protagonista nei panni di Dieter, da lui già interpretato nel film di Zack Snyder.

Nella pellicola Dieter, il cassiere della banca di una piccola città, viene trascinato nell'avventura di una vita quando una donna misteriosa lo recluta per unirsi alla banda di criminali più ricercata dall'Interpol, nel tentativo di rubare una serie di leggendarie casseforti impossibili da scassinare in tutta Europa.

A giudicare dalla trama, non dovremmo aspettarci zombie. Un cambiamento importante, che incuriosisce molto i fan. I due prequel in arrivo, un film e una serie, non saranno gli unici prodotti previsti, perché secondo l'accordo tra Snyder e Netflix, è anche in corso lo sviluppo di un sequel di Army of the Dead. Insomma, nei prossimi anni non ci annoieremo di certo.