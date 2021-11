Army of Thieves: i collegamenti tra L'anello del Nibelungo e Zack Snyder

Army of Thieves è tra i film più popolare di Netflix nelle ultime settimane e come avrete sicuramente notato, il prequel di Army of the Dead ruota attorno alle leggende eroiche germaniche raccontate dal compositore tedesco Richard Wagner.

Qui troviamo il personaggio di Dieter che sogna di scassinare quattro famigerate casseforti note come Ring Cycle di Hans Wagner. Ogni cassaforte è stata progettata per un dramma nel ciclo di Richard Wagner noto come Der Ring des Nibelungen, o L'anello del Nibelungo. Il Ciclo dell'Anello è una storia epica del furto di un anello magico che ha il potere di governare il mondo e della lotta tra gli dei nordici e gli umani per possederlo. Il dramma è stato raccontato nell'arco di quattro parti: Das Rheingold, Die Walküre, Siegfried e Götterdämmerung.

La mitologia del Ciclo dell'Anello è profondamente radicata sia Army of the Dead che in Army of Thieves. L'opera di Wagner è piena di furto, amore e sacrificio, tutti temi principali in entrambi i film. Le casseforti di Wagner, proprio come l'arma mistica Ciclo degli Anello, erano progettate solo per essere maneggiate da coloro che si erano dimostrati degni, creando un parallelo tra Dieter e l'eroe epico, Siegfrido. La rapina di Dieter e della banda è persino programmata in modo simile al dramma originale, che doveva essere recitato nell'arco di quattro giorni.

L'Anello del Nibelungo ha avuto molteplici interpretazioni nel corso degli anni. Una delle interpretazioni più popolari, sostenuta dal famoso drammaturgo irlandese George Bernard Shaw, è che il ciclo dell'anello di Wagner sia una critica della società industriale e dell'avidità a cui ha dato vita. Secondo molti in Army of Dead, Snyder ha voluto proprio muovere una una critica alla società capitalista americana, infarcendo la storia anche di numerosi riferimenti alla mitologia greca. Voi cosa ne pensate?

Se ne avete voglia, date una sguardo alla nostra recensione di Army of Thieves.