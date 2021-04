Army of the Dead, gli zombie sono evoluti nel full trailer del film Netflix di Zack Snyder

Come promesso nella giornata di ieri da Zack Snyder, Netflix pochi minuti fa ha diffuso in rete il full trailer ufficiale di Army of the Dead, nuovo zombie movie diretto dal regista di Watchmen in arrivo il prossimo 21 maggio.

Ambientato in una Las Vegas caduta in rovina a causa di un'epidemia di zombie, i quali oggi popolano una città fantasma abbandonata a se stessa e separata dal resto del mondo tramite un enorme muro, il film segue un gruppo di mercenari che accetta la folle missione di avventurarsi nella zona di quarantena per mettere a segno una rapina in un casinò, il più grande colpo mai tentato.

Come potete vedere nel player all'interno della pagina, il filmato mette in luce un aspetto già introdotto nella filmografia del grande George R. Romero, ovvero degli zombie che si evolvono e uniscono le forze per fronteggiare l'uomo. Sul finale del video, inoltre, viene mostrata a sorpresa una terrificante tigre zombie.

Guidato da Dave Bautista, il cast della pellicola include anche Ella Purnell, Matthias Schweighöfer, Omari Hardwick, Ana De La Reguera, Theo Rossi, Nora Arnezeder, Garret Dillahunt Hiroyuki Sanada, Tig Notaro, Raúl Castillo, Michael Cassidy Huma Qureshi, Samantha Win e Richard Cetrone.

Che ve ne pare di questo full trailer? Come sempre, fateci sapere le vostre impressioni nello spazio dedicato ai commenti.