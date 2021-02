Army of the Dead, zombie e data di uscita nel primo poster del nuovo film di Zack Snyder

Dopo molta attesa, finalmente Netflix e Zack Snyder hanno rivelato il primo poster ufficiale e insieme la data d'uscita dell'intrigante Army of the Dead, nuovo film scritto e diretto dal regista di Watchmen e Justice League di cui approderà online il primo trailer ufficiale il prossimo giovedì, 25 febbraio 2021.

Ce lo rivela Trailer Track accompagnando l'uscita del poster, molto carico e colorato è che sembra anche citare un po' The Walking Dead, mettendo al centro della composizione una cassaforte gigantesca da cui sbucano numerose mani di non morti, il tutto mentre un piaggia di carte da gioco, fish, dadi e denaro cade a terra.



Il film seguirà infatti un gruppo di mercenari che pianifica una rapina in un casinò di Las Vegas, città che è stata 'isolata' dal resto del mondo dopo lo scoppio di un'epidemia di zombie, totalmente isolati all'interno. Per quanto riguarda i non-morti, in una recente intervista Snyder ha promesso una sorta di rivoluzione nel genere, anticipando che si tratterà di "un nuovo livello di zombi", qualunque cosa significhi.

Il cast è guidato da Dave Bautista e include anche Ella Purnell, Ana de la Reguera, Garret Dillahunt, Hiroyuki Sanada, Omari Hardwick, Tig Notaro e Theo Rossi; assente invece Chris D'Elia, che a seguito di recenti accuse di cattiva condotta sessuale nell'agosto 2020 è stato espulso dal film, con Snyder che è tornato sul set per rifare le scene del personaggio di D'Elia con un altro attore, Tig Notaro.



Infine la data d'uscita: Army of the Dead approderà su Netflix il prossimo 21 maggio 2021.