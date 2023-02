Army of the Dead di Zack Snyder: nuovo teaser per il Super Bowl, ma non è ciò che credete

In occasione del Super Bowl 2023, la piattaforma di streaming on demand Netflix ha pubblicato a sorpresa un nuovo teaser per Army of the Dead, spingendo i fan di Zack Snyder a credere che fossero in arrivo grosse novità per il sequel in lavorazione.

Tuttavia, l'entusiasmo si è immediatamente trasformato in delusione quando gli appassionati hanno scoperto che il filmato promozionale di Army of the Dead non ha nulla a che fare con il sequel Planet of the Dead: in realtà, infatti, si tratta semplicemente di una pubblicità di automobili, il cui unico merito è quello di includere la partecipazione di Will Farrell in versione zombie. Se siete curiosi, potete riprodurre il filmato nel post in calce all'articolo.

Niente novità dunque sulle tanto attese espansioni del franchise di Army of the Dead: come forse ricorderete, oltre a Planet of the Dead - sequel diretto di Army of the Dead - la saga è destinato ad espandersi anche con una serie tv animata intitolata Army of the Dead: Lost Vegas, attualmente in lavorazione sempre in casa Netflix. Sula piattaforma, lo ricordiamo, oltre al film originale diretto da Zack Snyder è disponibile anche il popolarissimo prequel Army of Thieves.

Snyder, che ha stretto una partnership con Netflix tramite la sua casa di produzione The Stone Quarry, tornerà sulla piattaforma a dicembre 2023 con la sua nuova regia Rebel Moon.