Army of the Dead: Zack Snyder svela i nuovi, folli poster dello 'zombie-heist' di Netflix

Nelle scorse ore il regista Zack Snyder è tornato sulla sua popolarissima pagina del social network Twitter per svelare ai propri follower i nuovi poster di Army of the Dead, 'zombie-heist' in uscita su Netflix nel mese di maggio.

I poster, che presentano gli undici protagonisti guidati da Dave Bautista (più il villain, il 're degli zombie' Zeus già intravisto nel trailer di Army of the Dead insieme alla tigre Valentine) e come al solito sono disponibili in calce all'articolo.

Vi ricordiamo che Army of the Dead rappresenta il ritorno di Zack Snyder allo zombie movie a diciassette anni di Dawn of the Dead, remake del cult di George Romero che segnò il suo debutto alla regia. I due film non saranno legati, e Army sarà ambientato in un universo narrativo nel quale l'epidemia di zombie, dopo essere scoppiata, è stata contenuta all'interno dei confini della città di Las Vegas, oggi vero e proprio inferno sulla Terra: un gruppo di soldati si imbarcherà in una missione suicida per recuperare, in un casino, un bottino di duecento milioni di dollari. Netflix e Snyder hanno già realizzato un film prequel Army of the Thives e sono anche a lavoro su una serie tv animata che espanderà ulteriormente il franchise.

Oltre a Dave Bautista, il cast di Army of the Dead include Ella Purnell, Omari Hardwick, Ana de la Reguera, Theo Rossi, Matthias Schweighöfer, Nora Arnezeder, Hiroyuki Sanada, Tig Notaro, Raúl Castillo, Huma Qureshi e Garret Dillahunt. L'uscita del film è prevista su Netflix il 21 maggio 2021.