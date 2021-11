Army of the Dead, Zack Snyder sul sequel: 'Vogliamo divertirci con i generi'

Army of the Dead ha permesso a Zack Snyder di sperimentare in una sola volta diversi generi: c'è l'horror, c'è l'heist movie, l'action e anche un po' di commedia nel film con Dave Bautista. Stando alle sue parole, però, il regista di Batman v Superman sembrerebbe intenzionato a spingersi ancora più in là con il sequel del film Netflix.

Dopo aver svelato il titolo del sequel di Army of the Dead, dunque, Zack Snyder si è detto pronto a divertirsi con il mix di generi da utilizzare nel suo prossimo film, parlando anche del grado di consapevolezza di sé ormai raggiunto da questo franchise.

"Shay Hatten e io abbiamo parlato molto della possibilità che questo sequel sia un action di fantascienza con elementi horror. È una cosa molto divertente, probabilmente incentrato su un grande colpo. [...] Vogliamo divertirci con i generi e destrutturarli, sempre partendo da un punto di vista molto consapevole che renderà quest'universo cinematografico davvero interessante. Sono film per chi ama i film e nei quali nessuno è mai fuori pericolo, ci sarà sempre della suspense. E prometto che ci saranno gli zombie" sono state le parole del regista.

Cosa vi aspettate dal sequel del film di Zack Snyder? Diteci la vostra nei commenti! Per saperne di più, intanto, qui vi lasciamo la nostra recensione di Army of the Dead.