Army of the Dead, Zack Snyder: 'Sapevo che la tigre zombie sarebbe stata una star'

Il trailer di Army of the Dead ha stupito il pubblico di Netflix e i fan di Zack Snyder con quello che sembrerebbe un approccio molto originale al genere, ma a rubare la scena per molti è stata Valentine, la tigre zombie.

Il felino non-morto è diventato immediatamente l'animale più popolare della Strip dai tempi dei prestigiatori Siegfried & Roy, e Snyder parlando con Beyond the trailer ha rivelato qualche retroscena sulla sua creazione:

"Immagino che sapessimo, in un certo senso, che Valentine sarebbe stata subito una star. Sono stato io a pensare ad una tigre zombie. Penso che l'idea di una tigre zombie nel film sia presente all'interno della storia da parecchio tempo, è stata una delle primissime idee a saltare fuori. Fin dal principio sapevamo che nel corso del film avremmo incontrato degli animali zombi e quindi, ho pensato: 'Cavolo, siamo a Las Vegas, di sicuro ha un suo senso".

Nella stessa intervista, Snyder ha anche rivelato nuove informazioni sugli zombie, divisi in Shamblers e Alpha.

"Un'altra delle primissime idee per il film è stata quella dell'evoluzione degli zombie: sono regolati da una sorta di gerarchia, sono un gruppo con una certa organizzazione. Il film spiegherà come sono arrivati a questo status quo, e anche perché alcuni zombie sono 'Shamblers' e alcuni zombi sono 'Alpha', è una cosa molto particolare. Ma ho sempre pensato agli Alpha come a dei lupi, un branco in grado di agire come una squadra. Anche Zeus [Richard Cetrone], il leader, e la regina degli zombi [Athena Perample] hanno un loro modo primitivo di comunicare che è molto figlio del regno animale. Sono un tutt'uno con la natura, possiamo dire."

Army of the Dead arriverà su Netflix a maggio, e molto presto il franchise si espanderà con il prequel Army of the Thieves, una serie animata e un possibile sequel del film principale.