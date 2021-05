Army of the Dead di Zack Snyder, ecco le recensioni internazionali: promosso o bocciato?

A dieci giorni esatti dall'uscita di Army of the Dead di Zack Snyder su Netflix, la stampa internazionale ha avuto modo di vedere in anteprima l'ultima creatura cinematografica dell'autore di 300, Watchmen e Justice League, accogliendo il progetto con recensioni assolutamente miste, concordi comunque in diversi aspetti.

Iniziamo con SlashFilm, che ha dato al titolo un 6 su 10, scrivendo: "È tutto molto estenuante e in 148 minuti Army of the Dead non va oltre il suo entusiasmante benvenuto. Ci sono anche alcuni goffi momenti emotivi verso la fine e un paio di colpi di scena, ma non si entra in questo tipo di film alla ricerca dello sviluppo di un personaggio. Le persone vogliono vedere un gruppo con le spalle al muro pronto a far fuoco con pistole grosse e rumorose. C'è comunque un certo divertimento, nel film, ma è quel tipo di divertimento sporco e brutto che rimpiangi il giorno dopo averlo visto".



IndieWire, che a sorpresa gli affibbia una bella B, parla di un titolo divertente da vedere in spensieratezza, elogiando soprattutto la prima parte e i titoli di testa: "La parte migliore dell'epopea zombie di Zack Snyder è il mini-film inserito nei titoli di testa, talmente bello che varrebbe una recensione a parte. In generale, comunque, qui l'autore lascia spazio a uno stile più bizzarro in sintonia con il materiale raccontato".



Empire gli dà 3 stelle su 5 e scrive che "Army of the Dead dà il suo meglio quando Snyder si appoggia al divertimento e si concede momenti di pura stupidità", seguito dal Guardian che con 2 stelle su 5 dice che il film "è soltanto un monumentale festival splatter in cui l'esercito zombie affronta persone che non sono molto vive e praticamente privo di ironia o troppo divertimento".



Variety che lo promuove con moltissime riserve scrive invece: "Il film acquista slancio verso la fine, ma la prima parte è fin troppo generica e tutta la situazione fin troppo lunga. Ma è il taglio di Snyder e su Netflix non deve lottare per averlo subito".



Army of the Dead uscirà su Netflix il prossimo 21 maggio.