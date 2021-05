Army of the Dead, Zack Snyder: 'Non ho alcuna simpatia per l'ala destra politica'

In una recente intervista con il Guardian, il regista Zack Snyder ha avuto modo di parlare approfonditamente del suo attesissimo Army of the Dead in uscita su Netflix, soffermandosi anche su di una domanda relativa a una speculata agenda politica di destra letta nei suoi film da alcuni spettatori.

In merito Snyder ha risposto:



"Io voto democratico! Sono un fervente e vero amante e difensore dei diritti individuali. Sono sempre stato un forte sostenitore dei diritti delle donne, della loro autodeterminazione, e sono sempre stato circondato da donne molto forti. E sono un grande sostenitore dei diritti di ogni etnia e di ogni estrazione sociale. Mi definirei un tipo piuttosto liberale. Voglio assicurarmi che tutti siano ascoltati e che tutti si sentano inclusi. Non ho un'agenda politica di destra. Le persone vedono spesso ciò che vogliono vedere. Per me, non era certamente questo il punto".



Il film segue la stroria un gruppo di mercenari che pianifica una rapina in un casinò di Las Vegas, città che 'isolata' dal resto del mondo dopo lo scoppio di un'epidemia di zombie, totalmente isolati all'interno. Per quanto riguarda i non-morti, in una recente intervista Snyder ha promesso una sorta di rivoluzione nel genere, anticipando che si tratterà di "un nuovo livello di zombi", qualunque cosa significhi.

Il cast guidato da Dave Bautista include anche Ella Purnell, Ana de la Reguera, Garret Dillahunt, Hiroyuki Sanada, Omari Hardwick, Tig Notaro e Theo Rossi; assente invece Chris D'Elia, che a seguito di recenti accuse di cattiva condotta sessuale nell'agosto 2020 è stato espulso dal film, con Snyder che è tornato sul set per rifare le scene del personaggio di D'Elia con un altro attore, Tig Notaro.



Infine la data d'uscita: Army of the Dead approderà su Netflix domani, 21 maggio 2021. Fateci sapere cosa ne pensate dell'immagine nei commenti e anche quanto state aspettando questo film.



Vi lasciamo alla nostra recensione di Army of the Dead.